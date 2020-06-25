تياغو ألكانتارا يقترب من الرحيل عن بايرن ميونيخ

اقترب تياغو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونيخ من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





و بحسب ماذكرت ترانسفير ماركت الألمانية:" بأن تياغو توصل إلى قراره وهو الرحيل لأنها قد تكون فرصته الأخيره لـ الإنتقال إلى فريق آخر في أوروبا".









‏وأضافت:" بأن الاعب لديه عرض من يورغن كلوب لـ اللعب في صفوف ليفربول الموسم المقبل".









و يقود النادي الألماني مشروع جديد و لهذا يريد التخلص من عدة أسماء بالفريق و كان من ضمنهم اللاعب الإسباني، و قاموا بإبلاغه بذلك و اللاعب تقبل قرارهم بكل رحب.



















