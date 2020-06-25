تياغو ألكانتارا يقترب من الرحيل عن بايرن ميونيخ
الخميس 25/يونيو/2020 - 02:08 ص
غدير أحمد
اقترب تياغو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونيخ من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
و بحسب ماذكرت ترانسفير ماركت الألمانية:" بأن تياغو توصل إلى قراره وهو الرحيل لأنها قد تكون فرصته الأخيره لـ الإنتقال إلى فريق آخر في أوروبا".
وأضافت:" بأن الاعب لديه عرض من يورغن كلوب لـ اللعب في صفوف ليفربول الموسم المقبل".
و يقود النادي الألماني مشروع جديد و لهذا يريد التخلص من عدة أسماء بالفريق و كان من ضمنهم اللاعب الإسباني، و قاموا بإبلاغه بذلك و اللاعب تقبل قرارهم بكل رحب.
ويحتل بايرن ميونيخ صدارة بجدول الدوري الألماني الممتاز برصيد 79 نقطة.