تياغو ألكانتارا يقترب من الرحيل عن بايرن ميونيخ

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:08 ص
تياجو الكنتارا
تياجو الكنتارا
غدير أحمد
اقترب تياغو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونيخ من الرحيل عن صفوف الفريق  خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

و بحسب ماذكرت ترانسفير ماركت الألمانية:" بأن تياغو توصل إلى قراره وهو الرحيل لأنها قد تكون فرصته الأخيره لـ الإنتقال إلى فريق آخر في أوروبا".


‏وأضافت:" بأن الاعب لديه عرض من يورغن كلوب لـ اللعب في صفوف ليفربول الموسم المقبل".


و يقود النادي الألماني مشروع جديد و لهذا يريد التخلص من عدة أسماء بالفريق و كان من ضمنهم اللاعب الإسباني، و قاموا بإبلاغه بذلك و اللاعب تقبل قرارهم بكل رحب.





ويحتل بايرن ميونيخ صدارة بجدول الدوري الألماني الممتاز برصيد 79 نقطة.

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