مرتضى منصور يكشف كواليس قرار عدم استكمال مباريات الدوري

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:05 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
رامي بشاي



كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تفاصيل جلسة مجلس الإدارة اليوم بخصوص ملف إستكمال بطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته الحالية

وقال منصور بأنه يحترم  الدولة المصرية والحكومة المصرية وجمبع مؤسساتها من شرطة وقضاء وجيش وغيرها من المؤسسات.

واضاف: ندعم السيد الرئيس في كافة الملفات الخارجية والداخلية
ونخاطب السيد رئيس الوزراء بعقد جلسة مع قطاع الرياضة لحسم الملف بشكل نهائي، من اجل سماع رؤساء الأندية والمدربين قبل ان تحسم القرار النهائي الذي اثق ان يكون في صالح جميع العاملين في الكرة المصرية

وواصل: الزمالك لن يستكمل بطولة الدوري بقرار مجلس إدارة النادي بالإجماع في الإجتماع التاريخي الذي اكد فيه نادي الزمالك للجيع بأنه نادي ديمقراطي من الطراز الأول.

وتابع: ابارك للأستاذ كرم جبر على توليه منصب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اشكره جدا على دعمه الكبير لي خلال قضيتي الملفقة ضدي من بعض الأشخاص خلال وجود أحمد نظيف.

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