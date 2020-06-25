٥ إصابات كورونا في نادي طنطا

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:53 ص
طنطا
طنطا
رامي بشاي


كشف الإعلامي أحمد جمال عن وجود ٥ إصابات إيجابية بفيروس كورونا المستجد في صفوف نادي طنطا، وذلك بعد إعلان نتائج الفحوصات الخاصة بالمسحة التي خضع لها الفريق خلال الساعات القليلة الماضية 

وقال أحمد جمال خلال تقديمه لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك: بأن رئيس نادي طنطا تواصل معه على الهواء مباشرةً وأكد له على وجود ٥ إصابات كورونا في الفريق.

وأكد جمال على ضرورة إلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز في نسختها الحالية بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد، وضيق الوقت الكبير الذي لن يسمح بعمل فترة إعداد مناسبة لكل الفرق .

وواصل: فايز عريبي رئيس نادي طنطا أكد على وجود ٣ إصابات بين الاعبين واصابتنين في الجهاز الفني، لذلك لماذا الاصرار على خوض الدوري

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