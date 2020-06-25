من "راجل واتنين ستات".. عصام السقا يكشف عن قصة تعارفه بزوجته

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تحدث النجم عصام السقا، عن قصة تعارفه بزوجته أثناء استضافته ببرنامج "راجل واتنين ستات"، المذاع علي قناة ON-E، وقال أنه تعرف عليها بمحض الصدفة عندما كانت تتسوق من محل أحد اصدقائه، وأُعجب بها من النظرة الأولي، فأحبها ووقع في مشاعرها، وبالرغم من إعجابه بها إلا أنه تردد في التحدث إليها مباشرة بسبب خجله الشديد.





وتابع: أنه استطاع التواصل معها عن طريق أخذ رقمها من المحل وقام بالإتصال بها بحجة أنها قد نسيت أحد متعلقاتها هناك، ومن هنا بدأت قصة الحب بينهما وانتهي بالأمر بإعجابها به أيضاً إلي أن قام عصام بطلبها للزواج.





جدير بالذكر أن السقا، عاش حالة من النشاط الفني بمشاركته في أكثر من عمل درامي هذا العام منهم مسلسل "الفتوة" ، وتدور أحداثة في زمن غير معاصر يعود إلى 100 عام، ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال ومي عمر ونجلاء بدر ورياض الخولي وأحمد خليل وهنادي مهنى وأحمد صلاح حسني، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي .





ومسلسل "الإختيار"، والذي يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.





ويشارك في بطولته كل من أمير كرارة كل من أحمد العوضي، فادي خفاجة، هادي خفاجة، كريم العمري، كريم محجوب، عصام السقا، كريم عبد الجواد، محمد عز، محمد هاني، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وآخرون، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنيرجي.





ومسلسل "فرصة ثانية"، والذي شارك في بطولته كل من أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سنيرجى.