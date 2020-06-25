السعودية: موقفنا من ليبيا يأتي في مصلحة الأمن القومي العربي (فيديو)

أكد السفير أسامة نقلي، السفير السعودي بالقاهرة، أن العلاقات بين مصر والسعودية تاريخية.





وأضاف "نقلي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن موقف المملكة بشأن الأزمة الليبية يأتي في مصلحة الأمن القومي العربي.





وأشار السفير السعودي بالقاهرة، إلى أن تأييد السعودية لموقف مصر بشأن القضية الليبية يأتي استنادًا إلى الرغبة المشتركة لاستقرار المنطقة العربية.





في سياق منفصل، أ علنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، عن دعمها لقرار المملكة بشأن الحج هذا العام، مؤكدة أنه من شأنه تقليل المخاطر، بسبب فيروس كورونا المستجد.





وكانت وزارة الحج، قد أعلنت عن إقامة موسم الحج على ألا يزيد العدد عن 10 آلاف شخص من السعوديين والمقيمين داخل المملكة.





في سياق آخر، صرّح مدير منظمة الصحة العالمية، بأن جميع الدول الأفريقية طورت الآن معامل لإجراء الفحوص الخاصة بفيروس كورونا المستجد.





وأشار إلى أن يجري العمل الآن على أكثر من 220 لقاحًا محتملًا، وحث على "توفير وتطوير لقاح على نطاق غير مسبوق".





واتخذت المملكة العربية السعودية إجراءات احترازية استثنائية في أداء فريضة الحج هذا العام 2020 للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لضمان سلامة صحة الحجيج وكانت أهم الإجراءات الصحية التي أعلنها وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أنه سوف تُقام مستشفى ميداني بالإضافة إلى إقامة مركز صحي في عرفة وتوفير طواقم طبية تم تجهيزها بجميع الإمكانيات لتقوم بعمل إسعافات لأي حالة من الحالات للحجيج.



