بـ100 مليون إسترليني.. وولفرهامبتون يفتتح مزاد بيع «خيمينيز»

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:41 ص
خيمينيز
خيمينيز
علي خلاف

حدد مسئولي نادي وولفرهامبتون الإنجليزي سعر بيع نجمه المكسيكي راؤول خيمينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

سعر بيع خيمينيز في الميركاتو الصيفي

تحدث موقع «جول» العالمي، أن مسئولي ولفرهامبتون يرغبون في الحصول على مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن الدولي المكسيكي، والذي يحظى باهتمام عدد من أندية القمة في أوروبا.

ويرتبط اسم خيمينيز صاحب الـ 29 عامًا بأندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وكذلك غريمه ليفربول، بالإضافة إلى بطل الدوري الإيطالي يوفنتوس.

الجدير بالذكر أن «خيمينيز» يرتبط مع وولفرهامبتون بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمة، ما يجعل رحيله عن الفريق بيد النادي الإنجليزي، الذي سيسعى للاستفادة بأكبر قدر ممكن من صراع عمالقة أوروبا على خدمات لاعبه.

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