فاروق جعفر: استئناف الدوري مستحيل

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:38 ص
فاروق جعفر
فاروق جعفر
رامي بشاي
كشف فاروق جعفر نجم نادي الزمالك والمستشار الفني لمجلس إدارة القلعة البيضاء عن موقفه من إستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز في نسختها الحالية.


وقال جعفر على المستوى العلمي والفني لا يجوز إستئناف مسابقة الدوري المصري لهذا الموسم، من الصعب ان يأتي لاعب جلس في المنزل ثلاثة أشهر ثم يخوض المباريات بشكل سريع.


 واضاف: اتوقع أن يتعرض العديد من اللاعبين للإصابات في حالة إستئناف البطولة، لأن اللاعبين لن يكونوا قادرين على إستعادة مستواهم الغني والبدني خلال هذه الفترة القصيرة.


وتابع: أي فريق يحتاج فترة إعداد لا تقل عن ٦ اسابيع تأهيل، ومثلهما للتدريبات البدنية والفنية، لذلك الوقت القادم غير كافي لاستئناف البطولة بأي شكل من الأشكال.

وأتم جعفر تصريحات: من واقع خبرتنا أقول إنه من المستحيل ان يعود الدوري في فترة زمنية قصير.

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