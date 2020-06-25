شاهد.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار في أحدث ظهور

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:38 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تحرص الإعلامية ياسمين الخطيب، على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور من يومياتها الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


ونشرت ياسمين الخطيب، صورة مجمعة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وعلقت قائله: "الحياة لا تساوي شيئا، ولكن ليس ادنيا سوي هي".


يذكر أن ياسمين، بدأت كتابة المقالات عام 2010، وكان مقالها الأول عن أوجه التشابه بين نشأة الأحزاب الشيوعية في مصر ونشأة الدولة القرمطية، لتنتظم بعد ذلك في كتابة المقالات الأسبوعية في الشأن السياسي والتشكيلي والعام ، وكتبت في معظم الصحف المصرية منها الأخبار والوطن والأحرار وفيتو والدستور. ورأست تحرير القسم الإجتماعي بجريدة صوت الأمة عام 2015 .

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