موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد الفوز على مايوركا

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:34 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
أميرة فطيم
حقق نادي ريال مدريد الإسباني فوزاً ثميناً على نظيره ريال مايوركا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهم، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ31 في الدوري الإسباني الممتاز.

وافتتح فينيسيوس جونيور أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد بتمريرة حاسمة استقرت في شباك مايوركا عند الدقيقة 19، فيما سجل سيرجيو راموس الهدف الثاني من ركلة حرة عند الدقيقة 56.

وبهذا الفوز اعتلى ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 68 نقطة، بينما تجميد رصيد مايوركا عند النقطة 26 في المركز الـ18.

وفيما يلي موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني:-

من المقرر أن يواجه ريال مدريد فريق إسبانيول، يوم الأحد الموافق 28 يونيو الجاري، على ملعب كورنيا البرت، في إصار منافسات الجولة الـ31 من الليجا.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة العاشرة بتوقيت جرينتش. 

وستُنقل المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd، التابعة لشبكة bein sports، والمالكة لحقوق بث مبارايات الدوري الإسباني.

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