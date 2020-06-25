"الصحة العالمية" تكشف مفاجآت بشأن "الديكساميثازون": بارقة أمل.. لها أثار جانبية خطيرة

أجاب مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، على سؤال يقول: هل يعد عقار الديكساميثازون علاجا لمرضى كورونا؟





وقال المكتب في "انفوجراف" نشره قبل قليل، إن هناك دراسة حديثة، أجريت في بريطانيا، كشفت أن عقار "الديكساميثازون"، يقلل معدلات الوفاة بين مرضى فيروس كورونا، الذين يحتاجون جهاز تنفس صناعي.





ونصح مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، بعدم تخزين هذا العقار، وعدم استخدامه لعلاج الحالات الخفيفة، محذرا في نفس الوقت من الاستخدام الخاطئ لهذا العلاج، لأنه له "أثار جانبية خطيرة".





في سياق منفصل، كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في وقت سابق، أن عقار "الديكساميثازون"، يخفض معدلات الوفاة، ويمثل بارقة أمل للذين يحتاجون أجهزة تنفس صناعي.





وقال الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة الأممية ستحدث مشورتها حول هذا العلاج.





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