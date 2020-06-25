كارتيرون: من الأفضل بدء موسم جديد واستئناف الدوري سيؤثر على المنتخب









تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن كواليس إجتماع مدربي الأندية المقام في الاتحاد المصري لكرة القدم









وقال كارتيرون تحدثت عن الأضرار الكبيرة التي ستقع على النادي بسبب إستئناف بطولة الدوري المصري، وأغلب المدربين لم يرحبوا بعودة البطولة بسبب الغياب الطويل للاعبين خلال الفترة الأخيرة





واضاف: الإقتراح المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم بإقامة مباراة كل ٣ أيام وهذا امر سوف يؤثر بشكلٍ سلبي على اللاعبين فنيا وبدنيا، ومن الصعب على اي لاعب او مدرب او فريق خوض موسمين بشكل متصل دون راحة









وتابع: هذا القرار سوف يؤثر بشكلٍ سلبي على منتخب مصر نظراً إلى الضغط الكبير في المباريات، الحميع سيتعرض للاجهاد بشكل كبير، وأغلب المدربين رفضوا عودة البطولة.



