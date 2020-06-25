شاهد.. هاجر الشرنوبي تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:27 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
خضعت الفنانة هاجر الشرنوبي، لجلسة تصوير جديدة لها، وظهرت خلالها مرتدية فستانًا بقط باللون البينك، وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم متناسب مع إطلالتها.


وشاركت هاجر، جمهورها بصورة جديدة لها من هذه الجلسة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائله: "الدنيا لو جارحة، لونها لون فرحة".


يذكر أن آخر أعمال هاجر الشرنوبي، مسلسل "جمع سالم"، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي حول قصية التبني، وشارك في طولته الفنانة زينة وريم البارودي ودلال عبد العزيز ومحمد شاهين ورنا سماحة وميدو عادل.

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