سهر الصايغ تسخر من صورتها بعد تحولها لرجل

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شاركت الفنانة سهر الصايغ، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وجاءت الصورة منقسمة نصفين صورتها الحالية، وصورة تحولها لرجل، ووضعت إيموشن ضحك.





وتفاعل الكثير مع الصورة وتباينت التعليقات أبرزها، "كدة قمر وكدة قمرين".





وفي سياق منفصل شاركت سهر بمسلسل "حب عمري" في السباق الرمضاني الماضي, مسلسل "حب عمري"، من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين، وتأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة "جولد ميديا.