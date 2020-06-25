نجم ميلان يثير الصراع بين برشلونة وليفربول

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:16 ص
عبد القادر عرابي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، دخول نادي ليفربول الإنجليزي في صراع مع نادي برشلونة، للحصول على خدمات نجم ميلان، في سوق الانتقالات الصيفية.

ووفقاً لما ورد عن شبكة "ليفربول إيكو" المهتمة بأخبار ليفربول، فإن الريدز يسعى للتعاقد مع المدافع الأيطالي الدولي أليسيو رومانيولي، في الميركاتو الصيفي المقبل.


وأوضحت الشبكة، أن ليفربول يواصل البحث عن مدافع جديد، في ظل  اهتزاز قلب دفاع الريدز، خلال الفترة الحالية، وهو ما كلف الفريق مغادرة دوري أبطال أوروبا.


وأشارت الصحيفة، أن مسؤولي الريدز يرصدون مبلغ 60 مليون يورو، للتعاقد مع اللاعب، لتكوين ثنائي دفاعي قوي، رفقة فيرجيل فان دايك.



يذكر أن اللاعب يحظى باهتمام نادي برشلونة، الذي يبحث عن قلب دفاع جديد، يحل محل الفرنسي صامويل أومتيتي.

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