مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لعمرو الجنانيي ويتهمه بالانحياز للأهلي

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:12 ص
رامي بشاي



أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على رفضه لاستئناف مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في نسختها الحالية بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.

وقال منصور بأن نادي الزمالك ليس ضد الدولة ولكننا تعودنا في مجلس النواب على المناقشة قبل إتخاذ أي قرار أو تغيير اي قانون، ولكن ما يحدث على الساحة الآن بمثابة العمل على مصلحة الأهلي فقط.

 واضاف: عندما تحدثنا مع الأندية طلبنا تطبيق اللائحة في حالة إلغاء بطولة الدوري دون تحديد بطل، ومن هنا أقول بانه لا يوجد أي شخص قادر على فرض رأيه على نادي الزمالك.

وتابع: أرى ان الأمور زادت عن حدها بشكل كبير من لجنة الجنايني،كيف العب في الظروف الحالية وفي غياب الاعبين الأجانب، الجنايني وفضل يعملون بكل قوة من اجل عودة الدوري لمصلحة الأهلي، في ظل الكشف عن ٧ حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

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