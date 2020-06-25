انتصار تشارك جمهورها بصورة من كواليس "بيت ريا وسكينة"

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شاركت الفنانة انتصار، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت بالصورة وهي تلتقط صورة سيلفي، من برنامجها الشهير الذي تقدمه برفقة بدرية طلبة بيت ريا وسكينة، وعلقت قائله: "بيت ريا وسكينة".





بيت ريا وسكينة"، برنامج اجتماعي نسائي كوميدي يهتم بمناقشة القضايا الجدلية التي تهتم السيدات، ويهدف تقديم محتوي نسائي كوميدي هادف بعيد عن البرامج النسائية الاعتيادية، وهو إنتاج شركة الريفي ميديا.





وشاركت انتصار في مسلسل "اتنين في الصندوق"، في السباق الرمضاني هذا العام وتدوور أحداثه في إطار كوميدي ويشاركها بالبطولة كوكبة من الفنانين منهم "حمدي الميرغني وصلاح عبدالله وهايدي رفعت ونهي عابدين "واخرين.