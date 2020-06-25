أستاذ وبائيات يكشف موعد انتهاء الموجة الأولى من كورونا (فيديو)

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه من المتوقع أن تنكسر الموجة الأولى في مصر في شهر أغسطس.





وأضاف "عنان"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الموجة الثانية للفيروسات تأتي في أماكن مختلفة عن الأولى، مؤكدًا أن تجنب الازدحام أفضل السبل لعدم تزايد الإصابات بكورونا.





وأكد أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن ارتداء الكمامة أهم العوامل للوقاية من الإصابة بكورونا مؤكدا أنه اذا التزم المواطنون بالإجراءات الإحترازية سوف تنتهي موجة كورونا فى أغسطس.



