تعرف على ترتيب الدوري الإسباني عقب انتهاء مباريات الأربعاء

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:03 ص
ريال مدريد
ريال مدريد


أقيم أمس ثلاثة مباريات من ضمن منافسات الأسبوع ال 31، من عمر مسابقة الدوري الإسباني، والذي يتصدره فريق ريال مدريد في الوقت الحالي. 


نجح ريال مدريد في احتلال صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مرة أخرى من فريق برشلونة، و ذالك بعد اقتناص  فوز أمس. 


 و تمكن الفريق الملكي من إحراز هدفين نظيفين في شباك مانولو رينا حارس مرمى فريق مايوركا، إحرز الأول اللاعب فينسيوس جونيور في الدقيقة 19، بينما إحرز كابيتانو الفريق راموس الهدف الثاني في الدقيقة 56، ولم يهتز شباكه طوال المباراة.

وقد جاء ترتيب الدوري الإسباني بعد مبارايات ليوم كالتالى:-

1- ريال مدريد 68 نقطة.

2- برشلونة 68 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 55 نقطة.

4- إشبيلية 53 نقطة.

5- خيتافي 49 نقطة.

6-فياريال 48 نقطة.

 7_ريال سوسيداد 47 نقطة.

8- فالنسيا 46 نقطة.

9-غرناطة 43 نقطة.

10_ أتلتيك بيلباو 42 نقطة.

11-أوساسونا 38 نقطة.

12_ ليفانتي 38 نقطة.

13- ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة.

14- ريال بيتيس 34 نقطة.

15- بلد الوليد 34 نقطة.

16- سيلتا فيجو 33 نقطة.

17- إيبار 29 نقطة.

18- ريال مايوركا 26 نقطة.

19- ديبورتيفو ليجانيس 25 نقطة.

20- إسبانيول 24 نقطة. 

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