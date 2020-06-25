رانيا فريد شوقي تهنئ زوجها بعيد ميلاده

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:03 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت بالصورة برفقة زوجها ووجهت له رسالة بعيد ميلاده وكتبت: "كل سنة وإنت طيب زوجي العزيز وعقبال مليون سنة، يارب سنة سعيدة تحقق فيها كل أحلامك وأمنياتك إن شاء الله".


ونذكر أن رانيا فريد شوقي، شاركت فى مسرحية الملك لير، الملك لير" بطولة يحيى الفخرانى، فاروق الفيشاوى، ريهام عبد الغفور، هبة مجدى، محمد فراج، نضال الشافعى، أحمد عزمى، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف ومن إخراج تامر كرم ويعود الفخرانى لتقديم الرواية مرة أخرى على خشبة المسرح بعد 18 عامًا من عرضها حيث أخرجها مسرحيًا أحمد عبد الحليم وتليفزيونيًا جمال عبد الحميد. 


 قصة "الملك لير" تدور حول ملك بريطانيا الذي ينساق عقله تدريجيا إلى الجنون متأثرا بصدمته مما فعلتاه فيه ابنتيه، حيث قرر أن يُقسم ملكه بين بناته الثلاثة الكبيرة جونريل والوسطى ريجان والصغرى كورديليا استنادا إلى أي منهن يحبونه أكثر، وتتمادى الأختان الكبيرتان في امتداح وتملق والدهما فيما تقوم ابنته الصغرى والمفضلة إليه كورديليا بالحديث بصدق فيثورغضب الملك ويقوم بحرمانها من كل شيء.
رانيا فريد شوقي تهنئ زوجها بعيد ميلاده
رانيا فريد شوقي تهنئ زوجها بعيد ميلاده

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