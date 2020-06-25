أول تعليق من يورجن كلوب عقب الفوز على كريستال بالاس واقتراب ليفربول من التتويج بلقب البريميرليج









عبر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن سعادته الكبيرة عقب الفوز الذي حققه على كريستال بالاس برباعية نظيفة في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





كلوب قال عقب نهاية المباراة :"لقد كانت ليلة مذهلة وكانت لتكون اكثر جمالاً بوجود الجماهير لكني لست متأكداً لو ان لاعبيّ قدموا نفس الأداء لأن ادائهم كان استثنائياً".





وأضاف :"لقد سيطرنا منذ أول ثانية حتى النهاية وهذا شيء مذهل بعد التوقف خاصةً وانت متقدم بنتيجة 4-0، الشغف الذي أظهرناه الليلة كان رائعاً".





وتابع :"فابينهو احتاج وقت للراحة [بعد الإصابة] وبعد غياب لثلاثة أشهر والكثير من الأحاديث أن تلعب بهذا الشكل فأنت تلعب بروح ليفربول".





وأشار :"كان الأداء مهم جدًا جدًا جدًا لنادي ليفربول وما يمثله".





وأوضح :"لا أعرف ما سيحصل بين تشيلسي والسيتي لكن هدفي كان بالأساس هو تحقيق اللقب منذ وصولي".





وأشار :"حلمي الآن أن يكون الانفيلد ممتلئًا وعائلتي موجودة هناك وأذهب لأحتفل معهم لكني شعرت بجماهيرنا وحضورهم بقلبي".





واستطرد :""بعد سنوات عديدة لن يتذكر أحد كيف حققنا اللقب بدون جماهير، الجميع سيذكر البطل فقط".







