نجم الأهلي السابق: الإصابات كانت سبب رحيلي عن صفوف الأحمر









أكد محمد فضل اللجنة عضو الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أنه وقع علي بياض في انتقاله للنادي الأهلي خلال المرة الثانية، مشيرًا إلي أن حسام البدري المدير الفني السابق للفريق، كان أول من فاوضه للعودة الي القلعة الحمراء مرة أخري.





وقال فضل في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: " كنت أتمني ان أشارك بصفة أساسية مع الفريق في المرة الثانية لكن الاصابات أثرت علي مسيرتي، وتسببت في رحيلي للمرة الثانية".



