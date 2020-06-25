حقيقة زيادة أسعار تذاكر السينما بعد عودتها (فيديو)

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
أكد المنتج هشام عبدالخالق، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، أن قرار عودة السينما سيكون وفق ضوابط وإجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا. 

وأوضح "عبدالخالق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن سينما السيارات لاتزال معلقة حتى الآن.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، أنه لم يتم تخفيض المرتبات للعاملين بعدد كبير من دور السينما في ظل كورونا، لافتا إلى أن إيرادات الأفلام يتم اقتسامها بين منتج الفيلم ودور العرض.

وأكد نائب رئيس غرفة صناعة السينما، أنه لن يتم زيادة سعر تذكرة السينما مع عودة النشاط، موضحا أن هناك أعباء كثيرة على صناعة السينما، متابعًا: "نواصل اجتماعنا غدا لبحث كل السيناريوهات". 

في وقت سابق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلي:

1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط من وجود بنسبة 25% من طاقتها الاستيعايبة، لو بتستقبل 100 تستقبل 25 عميل فقط، وده تحرك تدريجي، وسيتم منع تناول الشيشة لأنها أحد اسباب انتقال العدوي، مهما تم أخذ الاحتياطات.

2- فتح الفنادق بنسبة إشغال 50%.

3- إغلاق المحال والمولات التجارية الساعة 9 مسًاء.

4- إغلاق المطاعم والمقاهي الساعة 10 مسًاء.

5- استمرار غلق الأماكن التي يحدث فيها تكدس مثل الحدائق والشواطئ سبب التخوف من التكدسات والتجمعات لفترة مؤقتة.

6- تشغيل وسائل النقل الجماعي حتي منتصف الليل وتعود لاستئناف نشاطها الساعة 4 صباحًا



7- فتح دور العبادة لإداء الشعائر اليومية، ولكن مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية (مثل صلاة الجمعة والأحد بالكنسية) لفترة للحد من التكدسات الكبيرة، مع اتخاذ كافة الإجرءات الاحترازية مثب غلق دورات المياه لنحد من فرض انتقال العدوي في هذه الأماكن.

8- تعليق عمل دور المناسبات في دور العبادة لأنه ينتج عنها تجمعات كبيرة.

9- فتح النوادي ومراكز الشباب أمام الممارسات الرياضية بنسبة استيعابية 25%.

10- إعادة فتح المنشات الثقافية والسينمات بـ 25% من قدرتها الاستيعابية مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية.

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