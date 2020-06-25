بعد تدهور حالتها الصحية.. وفاء عامر تدعم رجاء الجداوي

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شاركت الفنانة وفاء عامر، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





حيث نشرت صورة لرجاء الجداوي، مكتوب عليها مقولة شهيرة لرجاء الجداوي، وهي: "دايما بتقولي أنه قادر يحيي العظام وهي رميم، دي ثقتها دايما فيك يارب".





وعلقت قائله: "ربنا يشفيكي ويعافيكي يا رجاء".





وجاء ذلك عقب إجراء رجاء الجداوي، مسحة أول أمس لمعرفة وجود الفيروس في جسدها من انحساره.





يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، أصيبت بفيروس كورونا المستجد وتم نقلها إلى مستشفى"أبو خليفة"، للعزل الصحي بالإسماعيلية وذلك في فجر أول أيام عيد الفطر المبارك.