محمد صلاح: حان الوقت للفوز بلقب الدوري الإنجليزي.. إنه شعور عظيم

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:45 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
علي نبوي


قال المصري محمد صلاح لاعب ليفربول إنه شعور عظيم الآن باقتراب فريقه من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي "البريميرلي" هذا الموسم بعد غياب 30 عام عن النادي.

وأضاف في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورت عقب فوز فريقه على كريستال بالاس برباعية :"منذ وصولي لليفربول قلت أني أريد الفوز بالبريميرليج مع هذا الفريق".

وتابع :"كانت لدينا فرصة كبيرة للفوز باللقب الموسم الماضي لكن السيتي قدم اداءًا جيداً جداً وفاز به".

وواصل :"إنه وقتنا الآن للفوز بالدوري وهو شعور عظيم للغاية".

وأضاف :"نقطتين فقط على حسم الأمور بشكل رسمي، قدمنا أداءا كبير أمام كريستال بالاس وجميع اللاعبين كانوا مذهلين ونجحنا في تحقيق الفوز".

وأشار :" أنا سعيد بالنتيجة التي حققنها اليوم أمام كريستال بالاس وأتطلع للمباراتين المقبلتين".

وأتم :"أعتقد أن جميع اللاعبين كانوا متحفزين لفعل ذلك وحسم اللقب"

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