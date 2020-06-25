فتحي عبدالوهاب يعبر عن سعادته برفع الحظر

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شارك الفنان فتحي عبدالوهاب، صورة كوميدية يعبر فيها عن سعادة الجمهور عقب قرار إلغاء الحظر وفتح المقاهي، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشر صورة كوميدية، وعلق علي الصورة قائلاً: "أول ما تقابل الأهوجي يوم السبت".





يذكر أن آخر أعمال فتحي عبدالوهاب، هي مشاركته في فيلم "لص بغداد"، وهو بطولة محمد إمام ومحمد عبدالرحمن وياسمين صبري وعدد من الوجوه الجديدة.





وطرحت شركة "سينرجي فيلمز" أفيش جديد لفيلم "لص بغداد" يتصدره الفنان فتحي عبد الوهاب، ضمن عمليات الدعاية الخاصة بالفيلم، وذلك بعد طرح الأفيش الأول الذى تصدره بطل العمل محمد إمام، على أن تطرح الشركة أفيش لكل بطل من أبطال الفيلم تباعاً خلال الأيام القليلة المقبلة.