محمد فضل: الجميع يتمني اللعب للأهلي.. وأمير توفيق كادر مميز للأحمر





كشف محمد فضل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أنه لم يواجه أي صعوبة في التفاوض مع اللاعبين الذين إنضموا للنادي الأهلي، خلال الفترة الماضية التي تولي خلال مسؤولية التعاقدات داخل القلعة الحمراء.









وقال فضل في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: " لم أواجه أي صعوبات في التفاوض مع اللاعبين الذين انضموا للفريق سواء محمد محمود أو محمود وحيد او حمدي فتحي".









وتابع: "إسم النادي الأهلي هو صاحب الفضل في هذه الانتقالات، الجميع يتمني اللعب للمارد الأحمر".







