قائد إنبي يؤكد رغبة فريقه في استكمال الدوري

حسم رامي صبري قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي الجدل المثار حول موقف زملائه في الفريق من استكمال باقي مباريات الدوري المصري.





وكان نادي إنبي قد أعلن اليوم إصابة اثنين من اللاعبين بفيروس كورونا بالإضافة إلى المعد الرقمي للفريق وأحد العاملين بالفريق البترولي، وذلك بعد ظهور نتيجة المسحات الطبية.





وغرد قائد إنبي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"بالنسبه للجدل حول استكمال الدوري من عدمه و الخوف علي سلامه اللاعبين .. بصفتي قائد انبي و بالنيابه عن زملائي اللاعبين نرحب بعوده الدوري و نتمني استئنافه".



