بعد وفاة نجله.. تعرف علي رسالة حمدي الميرغني لـ"أوس أوس"

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وجه نجم مسرح مصر حمدي الميرغني، رسالة لصديقه أوس أوس، بعد وفاة نجله حيث شارك، جمهوره بصورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".





وظهر حمدي، بالصورة برفقة أوس أوس، وعلق قائلاً: "أوس أوس مش مجرد صاحب جدع ، أوس أوس، أخ بمعني الكلمة جنبي وقت الضيق قبل وقت الفرح، سند وضهر ليا ولكل صحابه وأهله ودايما الضحكة مابتفارقش وشه في أصعب الظروف، قلبي وجعني عليك يا أخويا بس أنا عارف إنك مؤمن بقضاء ربنا ومؤمن إني علي في مكان أفضل بكتير، علي طير من طيور الله في جنته إن شاء الله".





وتابع قوله: "وأنا عارف إن الفراق صعب أوي يس واثق إني ربنا هيهون عليك ، بقولك الحمد لله ، ربنا يصبرك، ويخفف عليك إنت ورويدا وتفضلوا ساندين بعض في الشدة وربنا يجعلها آخر الأحزان عليكم إن شاء الله".





وأضاف: "بالله عليكم كل واحد يدعي لأوس أوس ورويدا ربنا يرزقهم الصبر وينزل عليهم السكينة ويصبرهم علي فراق علي ويجعله الله شفيعا لهم في دخولهم الجنة ويباركلهم في عمر".





يذكر أن آخر أعمال الثنائي حمدي المرغني وأوس أوس مسلسل "اتنين فى الصندوق".





المسلسل بطولة صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.





ويعد مسلسل اتنين في الصندوق بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.