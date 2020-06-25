جوارديولا يثير القلق حول عودة أجويرو من الإصابة

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:28 ص
جوارديولا
جوارديولا
غدير أحمد
كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إنه لا يعرف موعد عودة اللاعب سيرجيو أجويرو، إذ سينتظر الحصول على معلومات أكثر دقة، من الطبيب المعالج له، حيث أنه سيجري عملية جراحية.


وقد ورد ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السيتي مع تشيلسي، المقررة غدا الخميس على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الأسبوع الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


وعن بديل أجويرو، أعرب: "ليس قلقنا بشأن ما إذا كان جابرييل جيدًا بما فيه الكفاية، لكن قلقنا من لعب مباراة كل 3 أيام".


وأكمل: "إلا أن ستيرلينج وجوندوجان، وبيرناردو سيلفا، بإمكانهم اللاعب أيضًا في هذا المركز، فلا يوجد أي لاعب قادر على اللعب 90 دقيقة كل 3 أيام".


وأضاف: "جيسوس لعب إلى جوار أجويرو، وليس لدينا أي شكوك حول كونه جيدا، لكن لا ننكر أننا ننظر بعين الاعتبار إلى مباراة نيوكاسل، فهي بمثابة نهائي".


وشدد: "مباراة غداً من العيار الثقيل، لكن اختيارات الفريق بها ستعتمد على الحالة البدنية للاعبين، وسننظر إلى كل ما هو قادم، ليس مواجهة تشيلسي فقط".


وأشاد قائلًا: "كان  فرانك لامبارظ لاعبًا استثنائيًا وسيصبح مدربًا مختلف،  قدم موسمًا جيدًا وأنا سعيد بمشاهدة فريقه، فهم فريق جيد في الكرة الأوروبية، ولديهم لاعبون مميزون أيضاً".



وأوضح أن حارسه كلاوديو برافو بات بحالة بدنية جيدة، وسيتم مناقشة مستقبله مع الفريق في الأيام المقبلة، كما أكد أيضًا تعافي المدافع جون ستونز، وعودته إلى التدريبات وتحسنه بشكل ملحوظ.



وأختتم تصريحاته قائلا: "كانت لدينا بعض الضربات عقب مباراة يوم الاثنين، وهذا أمر طبيعي، علينا التعامل مع الموقف، وضمان التأهل حسابيًا إلى دوري الأبطال.. هذا ما يتوجب علينا القيام به".

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