فضل يكشف كواليس تعرض أبو تريكة للإغماء في مباراة الأهلي والإسماعيلي 2007

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:24 ص
أبو تريكة
أبو تريكة
محمد جمال


برأ محمد فضل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، زميله السابق بالاسماعيلي محمد حمص من التسبب في إغماء محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق، خلال مباراة الفريقان في الدوري عام 2007. 

وقال فضل في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "حمص لم يتدخل علي أبو تريكة، ولم يكن السبب في تعرض اللاعب للإغماء خلال المباراة، بل كانت الضغوط النفسية التي كان يتعرض لها اللاعب الدولي وقتها".

وأكد المهاجم الدولي أن الاسماعيلي كان يضم مجموعة رائعة من اللاعبين في ذلك التوقيت، وكان يستحق الفوز علي الأهلي في مباراة الدوري، التي لعبها المارد الأحمر عقب عودته من كأس العالم للأندية".

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