فضل يكشف كواليس تعرض أبو تريكة للإغماء في مباراة الأهلي والإسماعيلي 2007









برأ محمد فضل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، زميله السابق بالاسماعيلي محمد حمص من التسبب في إغماء محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق، خلال مباراة الفريقان في الدوري عام 2007.





وقال فضل في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "حمص لم يتدخل علي أبو تريكة، ولم يكن السبب في تعرض اللاعب للإغماء خلال المباراة، بل كانت الضغوط النفسية التي كان يتعرض لها اللاعب الدولي وقتها".



