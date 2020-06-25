الشركة المصنعة لـ"ريمديسفير": تبرعنا بـ 1100 جرعة (فيديو)
الخميس 25/يونيو/2020 - 07:00 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أمجد طلعت، مدير شركة إيفا فارما المصنعة لـ"ريمديسفير" المخصص لعلاج كورونا، إن الطاقة الانتاجية للشركة من عقار "ريمديسفير" تقدر بأنصف مليون حقنة شهريًا لافتَا إلى أن هذا الدواء يساهم في خروج المريض من غرف العناية المركزة بنسبة 30% مقارنة بأقرانه الذين لم يحصلون على هذا الدواء.
وتابع "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن الشركة لديها الىن كمية من الدواء تكفي لعلاج الآلاف من مرضى فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الشركة تبرعت اليوم بـ 1100 جرعة من عقار "ريمديسفير" بقيمة تزيد عن 2مليون جنيه تكفي لعلاج 100 أو 200 مريض على حسب الحالة المرضية.
آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17434 حالة، من ضمنهم الـ 15935 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 59561 حالة من ضمنهم 15935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2450 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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