الشركة المصنعة لـ"ريمديسفير": تبرعنا بـ 1100 جرعة (فيديو)

قال الدكتور أمجد طلعت، مدير شركة إيفا فارما المصنعة لـ"ريمديسفير" المخصص لعلاج كورونا، إن الطاقة الانتاجية للشركة من عقار "ريمديسفير" تقدر بأنصف مليون حقنة شهريًا لافتَا إلى أن هذا الدواء يساهم في خروج المريض من غرف العناية المركزة بنسبة 30% مقارنة بأقرانه الذين لم يحصلون على هذا الدواء.





وتابع "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن الشركة لديها الىن كمية من الدواء تكفي لعلاج الآلاف من مرضى فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الشركة تبرعت اليوم بـ 1100 جرعة من عقار "ريمديسفير" بقيمة تزيد عن 2مليون جنيه تكفي لعلاج 100 أو 200 مريض على حسب الحالة المرضية.



