محمد فضل: يكشف الفارق بين الأهلي والإسماعيلي









تحدث محمد فصل نجم الاهلى والاسماعيلي السابق وعضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم الحالي عن الفارق بين اللعب مع القلعة الحمراء والدراويش .





وأعرب محمد فضل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن سعادته بالفترة التي قضاها داخل النادي الإسماعيلي، مؤكدًا أن الفريق الساحلي كان يقدم مستويات رائعة وقتها ويضم جيلًا رائعًا كان يستحق الفوز بالدوري.





وقال فضل في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "اللي ملعبش في الأهلي مكسبش بطولات واللي ملعبش في الإسماعيلي ملعبش كورة ".

وتابع المهاجم الدولي:



