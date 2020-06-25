بالأسود.. هدي الأتربي تتألق عبر "إنستجرام"

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:18 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة هدي الأتربي، جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


وظهرت هدي بالصورة بإطلالة جذابة مرتدية فستان أسود، وكان شعرها مموج منسدلا، ووضعت ميكب هادئ متناسب مع إطلالتها.


وفي سياق أخر شاركت هدي، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "القمر أخر الدنيا"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة"، دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.


وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.
بالأسود.. هدي الأتربي تتألق عبر "إنستجرام"
بالأسود.. هدي الأتربي تتألق عبر "إنستجرام"

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