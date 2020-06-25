اتحاد الكرة: قرار عودة الدوري نهائي ولا رجعة فيه.. والزمالك لم يخطرنا بعدم استكمال المسابقة
الخميس 25/يونيو/2020 - 12:09 ص
علي نبوي
كشف الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري عن موعد استئناف مباريات الدوري المصري بعد التوقف الذي دام أكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.
وقال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"عودة الدوري ستكون في منتصف شهر أغسطس المقبل بعد طلب الأندية 6 أسابيع لتجهيز اللاعبين".
وأضاف :"استئناف الدوري قرار لا رجعة فيه، وبات أمر واقع".
وزاد :"كان لابد من أخذ رأي المديرين الفنيين الذين طلبوا 6 أسابيع لتجهيز اللاعبين".
وواصل :"البعض يرى أن عودة اللاعبين للتدريبات لابد أن تكون بعد (المسحة) الثانية للاعبين".
وأردف :"كل الشكر للمدربين الذين أظهروا قدر كبير من المسئولي، والكل يدرك أننا نمر بظروف استثنائية".
وأوضح :"مدربين الأندية طالبوا باستكمال الدوري من 15 أغسطس فقرار عودة الدوري نهائي ولا رجع فيه".
وأشار :"كارتيرون تحدث باحترافية شديدة وأوضح أن الوضع في مصر مختلف عن أوروبا".
وزاد :"كارتيرون أكد أن ضغط المباريات قد يؤثر سلبيا على المنتخبات الوطنية".
وأوضح :"لم نتطرق على الإطلاق لإلغاء الهبوط في الدوري الممتاز".
واستطرد :"الزمالك لم يخطر اتحاد الكرة رسميا بقرار عدم استكمال الدوري".
وأشار :"في حال إعلان الزمالك رغبته في عدم استكمال الدوري ستجتمع اللجنة لخماسية وتتخذ قرارها وفقا للوائح".
وأكمل حديثه :"دوري المجموعتين يقلل من القيمة الفنية للدوري".