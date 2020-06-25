نرمين الفقي توجه هذه الرسالة لرجاء الجداوي

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شاركت الفنانة نرمين الفقي، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت نرمين، بالصورة برفقة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، وعلقت على الصورة قائله: "إن شاء الله يا حبيبتي تقومي بالسلامة وترجعلنا بألف سلامة، الكل بيحبك يا غالية".





وجاء ذلك عقب إجراء رجاء الجداوي، مسحة أول أمس لمعرفة وجود الفيروس في جسدها من انحساره.





يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، أصيبت بفيروس كورونا المستجد وتم نقلها إلى مستشفى"أبو خليفة"، للعزل الصحي بالإسماعيلية وذلك في فجر أول أيام عيد الفطر المبارك.