مريهان حسين متسائلة "مين الحلوة".. والجمهور يرد "إليسا"

Advertisements

تحرص الفنانة ميريهان حسين، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشرت ميريهان حسين، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة مجهولة ترتدي كمامة سوداء، وعلقت متسائلة "مين الحلوة"، ليرد الجمهور عليها "إليسا".





وكان أخر أعمال ميريهان حسين، مسلسل "ختم النمر"، الذي حقق نجاحا كبيرا من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة الفنان أحمد صلاح حسنى، الفنانة نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى.