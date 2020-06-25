كارتيرون يكشف الفرق بين عمله في الأهلي والزمالك

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:04 ص
كارتيرون
كارتيرون
عبد القادر عرابي


كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، الفرق بين عمله في القلعة البيضاء، ومدته السابقة مع الأهلي، خلال الموسم الماضي.

وقال كارتيرون في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" والذي يذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" اليوم: مهمتنا صعبة في استكمال الدوري، أمامنا 17 مباراة، والرجاء لديه 9 مباريات فقط".

وتابع: "قمت بتدريب الرجاء من قبل، شكلت فريقاً قوياً، نجح في بلوغ نصف نهائي البطولة العربية والبطولة الأفريقية".

وأضاف: "الأهلي والزمالك فريقان كبيران، في الزمالك أتعامل فقط مع مرتضى منصور رئيس النادي، وأمير مرتضى المشرف العام، على عكس الأهلي،، كنت أتعامل مع أكثر من شخص".

واستطرد: "الظروف الحالية بسبب فيروس كورونا هي من أجلت مفاوضات تجديد عقدي مع الزمالك، أمتلك علاقات رائعة مع مسئولي الزمالك، ولم تحدث أي مشاكل".

وأتم: "بسبب فيروس كورونا، تنازلت عن 50% من مستحقاتي خلال الأشهر الأربع الماضية".

ونجح كارتيرون في قيادة الزمالك لتحقيق لقبي كأس السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي، وكأس السوبر المصري على حساب الأهلي، مما دفع الزمالك لتجديد عقده.

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