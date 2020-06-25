الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - روما 2 × 1 سامبدوريا - الدوري الإيطالي الخميس 25/يونيو/2020 - 12:01 ص محمد مرعي Advertisements فاز روما على مضيفه سامبدوريا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم. أخبار تهمك توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن القضية الليبية منذ حوالي 6 ساعات بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو) منذ حوالي 15 ساعة عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية منذ حوالي 9 ساعات اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا منذ حوالي 9 ساعات استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة منذ حوالي 13 ساعة صفقة الأهلي الكبرى مهددة بالفشل.. تعرف على التفاصيل منذ 42 دقيقة بعد اكتساح كريستال بالاس.. ماذا يحتاج ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي رسميًا؟ منذ ساعة الا ربع عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية منذ حوالي 11 ساعة عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة منذ ساعتين و 49 دقيقة كارتيرون يكشف الفرق بين عمله في الأهلي والزمالك منذ نصف ساعة عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم رمضان صبحي منذ ساعتين و 38 دقيقة عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي منذ حوالي 7 ساعات "دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر" منذ حوالي 6 ساعات عقوبة ضخمة في انتظار الزمالك حال اصراره على عدم استكمال الدوري منذ حوالي 4 ساعات الزمالك يتحرك لحسم كبرى صفقاته الصيفية منذ ساعة و 7 دقيقة أول صدام بين الأهلي والمقاولون بسبب صفقة طاهر منذ حوالي 4 ساعات