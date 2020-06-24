ريال مدريد يقهر مايوركا ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني‎

حقق ريال مدريد فوز هام بهدفين دون رد، على نظيره ريال مايوركا، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ31 من الليجا.





سجل فينيسيوس جونيور الهدف الأول للميرنجي في الدقيقة 19، وضاعف النتيجة سيرجيو راموس في الدقيقة 56.





وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 68 نقطة، ويستعيد الصدارة من غريمه برشلونة، بينما يتجمد رصيد ريال مايوركا عند 26 نقطة في المركز الثامن عشر.









ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد





1- ريال مدريد 68 نقطة (يتصدر بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة ضد برشلونة)





2- برشلونة 68 نقطة





3- أتلتيكو مدريد 55 نقطة





4- إشبيلية 53 نقطة





5- خيتافي 49 نقطة





6- فياريال 48 نقطة





7- ريال سوسيداد 47 نقطة





8- فالنسيا 46 نقطة





9- غرناطة 43 نقطة





9- أتلتيك بيلباو 42 نقطة





11- ليفانتي 38 نقطة





12- أوساسونا 35 نقطة





13- ألافيس 35 نقطة





14- بيتيس 34 نقطة





15- بلد الوليد 34 نقطة





16- سيلتا فيجو 30 نقطة





17- إيبار 29 نقطة





18- مايوركا 26 نقطة





19- ليجانيس 25 نقطة





20- إسبانيول 24 نقطة



