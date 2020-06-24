البرازيل ترصد ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات الجديدة بكورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن رصد 1185 حالة وفاة و42 ألفا و725 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة البرازيلية أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت إلى أكثر من مليون و200 ألف إصابة، وبلغت أعداد الوفيات في البلاد 53 ألفا و830 حالة وفاة.

وتأتي البرازيل في المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية بعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,502 مليون إصابة، بينهم أكثر من 483 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,123 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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