أحمد موسى: محمد ناصر خاين يدافع عن مجازر أردوغان (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي محمد ناصر أشاد بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجيش أردوغان وأكد على أحقية تركيا بالتدخل في سوريا لكونها أمن قومي لتركيا!، معقبًا: "هؤلاء العملاء يهاجمون مصر عندما تتحدث عن أمنها القومي".





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الأربعاء: "الإرهابي محمد ناصر اعترف بأن الأمن القومي بتاع الدولة يبدأ من حدود الآخرين.. ولم يعترض على الغزو التركي في سوريا".





ولفت الإعلامي: "محمد ناصر يدافع عن قتل الأشقاء العرب في سوريا ويدافع عن مجازر اردوغان واحتلال اردوغان لدولة عربية".





كانت الخارجية الأمريكية قد اتهمت قطر بتأجيج العنف والطائفية عبر إعلامها المرئي والمسموع، مؤكدةً أن الدوحة تقاعست عن القيام بواجبها للحد من الخطاب العنيف والعدائي.





وقالت الخارجية الأمريكية، في تقرير لها حول الإرهاب، صدر اليوم الأربعاء، إنه تم رصد محتوى إعلامي قطري يحض على التفرقة والطائفية والعنف والعدوانية.





وأكد التقرير أن الدوحة لم تبذل الجهد الكافي للقضاء على العنف والتفرقة الطائفية؛ سواء في وسائل الإعلام القطرية أو الممولة من تنظيم الحمدين.





واعترف حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق، وأحد أقطاب تنظيم "الحمدين" في الدوحة، خلال تسجيل سري تم تسريبه، بسيطرة عناصر الإخوان بشكل كامل على قناة الجزيرة. وأكد التسجيل أن القناة تعد بمثابة ناطق باسم التنظيم الإرهابي، وهو ما يفسر الدفاع المستميت لها عن الإخوان وعملياتهم والسعي لترويج أفكار جماعة الشر الإخوانية بشكل خبيث.



