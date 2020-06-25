بعد الاجتماع مع السيسي.. وزير الري يكشف مستجدات سد النهضة

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق فيما يخص الجزء القانوني لسد النهضة، وليس هناك أي فرصة للاتفاق.





وأشار "عبدالعاطي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنه تم الاتفاق في بعض الجوانب الخاصة بالجزء الفني، وما زال في طور المفاوضات، معلقًا: "الوصول إلى اتفاق هيريح الجميع، بما فيهم إثيوبيا".





وأضاف أن الجزء الأهم من الاتفاق بالنسبة لمصر يتعلق بكيفية الدعم وقت الجفاف، مشيرًا إلى أنهم سيعودون إلى التفاوض إذا كان هناك نية للوصول إلى اتفاق.





وتابع وزير الري: "علاقتنا بإثيوبيا علاقة زواج كاثوليكي، وليس هناك فرصة للانفصال لأننا دول جوار؛ ولذلك لازم يكون نفسنا طويل".





هذا، و اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكلٍ من وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والموارد المائية والري، والعدل، والمالية، والداخلية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.





وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات ملف سد النهضة، حيث تم استعراض الموقف الراهن، أخذًا في الاعتبار المحددات والثوابت المصرية في هذا الخصوص، لا سيما ما يتعلق ببلورة اتفاق شامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب يمس بحقوق مصر في مياه النيل.





خلال الاجتماع، وجه الرئيس بمواصلة التحركات على مختلف المستويات للحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة، والاستمرار حاليًا في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة، خاصةً من خلال تكثيف المشاورات في هذا الصدد مع السودان الشقيق، إلى جانب القوى الدولية المختلفة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن.



