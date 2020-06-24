قريباً.. أحمد مجدي ضيف برنامج "سبرتاية"

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سيحل النجم الشاب أحمد مجدي، ضيف برنامج سبرتاية علي اليوتيوب، حيث شارك مجدي صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "انتظروني قريبا في برنامج سبيرتاية علي اليوتيوب".





وسوف يتحدث مجدي عن مشاركته في مسلسل فرصة ثانية، والنجاح الذي حققه المسلسل، وأعماله المقبلة.





جدير بالذكر أن أحمد مجدي، شارك في سباق دراما رمضان 2020 في مسلسل "فرصة ثانية"، الذي من بطولتها وشارك في بطولته كل من أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سنيرجى.