نجم الأهلي السابق يكشف سبب رحيله عن القلعة الحمراء





كشفت محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري ولاعب النادي الأهلي السابق، سر رحيله عن صفوف القلعة الحمراء.





وقال فضل رحلت عن الأهلي في المرة الأولي بسبب رغبته في البحث عن فرصة للمشاركة بصفة أساسية بعدما تم استبعاده من المشاركة في المباريات.





وقال فضل في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "رفضت إني أستمر مع القلعة الحمراء، وأقوم بدور الموظف، لذلك طلبت الرحيل عن الفريق".





وأكد فضل إنه قدم أداء أكثر من رائع عقب رحيله، وانضمامه للاتحاد السكندري، لكنه لم يستمر طويلًا مع الفريق الساحلي.



