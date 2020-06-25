شاهد.. أحمد موسى: خيرت الشاطر اعترف بعدم وجود "مشروع النهضة"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي خيرت الشاطر اعترف بأنه لا يوجد أساس لـ مشروع النهضة، وأن لديهم مقترحًا مبدئيًا، مشيرا إلى أن "الشاطر" كان الحاكم الفعلي وليس المعزول "محمد مرسي".





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن "الشعب المصري أدرك حقيقة جماعة الإخوان الإرهابية وخرج لعزلهم في ثورة 30 يونيو"، معقبا: "مشروع مرسي الفاشل أكد على حماية المرأة المصرية ولكن هذا الأمر لم يتم تطبيقه على أرض الواقع، وشاهدنا ضرب وسحل للمرأة المصرية".





ونوه بأن "الجاسوس مرسي" أكد أنه يحترم أحكام القضاء المصري ولكنه أرسل الإخوان لمحاصرة المحكمة الدستورية العليا، متابعا: "لأول مرة في التاريخ يتم محاصرة المحكمة الدستورية العليا اعتراضا على أحكام القضاء من قبل الإخوان".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الإخوان لم يمتلكوا مشروع لإحداث النهضة في مصر وتحدث الجاسوس مرسي عن إقامة مشروع اقتصادي فاشل، مؤكدا أن "مرسي" لم يضع طوبة في الدولة المصرية والحاجة الوحيدة اللي عملها كانت عبارة عن غيط لحصاد القمح".





ولفت إلى أن المعزول مرسي تحدث عن تمكين المصريين من المشاركة في العمل الوطني والسياسي في مشروعه الفاشل ولكن هذا الامر لم يحدث مطلقا، موضحا أن حكومة المعزول محمد مرسي كانت تضم الإخوان وعناصرهم".





وتابع: "المعزول مرسي كان يسعى إلى تمكين الإخوان في كل جهات الدولة المصرية بداية من الرئاسة، كما الإخوان كانوا يسعون إلى أخونة كافة مؤسسات الدولة وان يكون كافة الموظفين في الدولة المصرية من الإخوان".





ولفت إلى أن الأزمات والمشاكل كانت تتفاقم في عام حكم الإخوان الأسود، مبينا: "طوابير السيارات كانت تصطف أمام محطات البنزين بسبب أزمة البنزين".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "طوابير الحصول على البنزين كانت تمتد إلى عدة كيلومترات من أجل الحصول على البنزين.. الواحد كان يقف بالساعات أمام محطة البنزين للحصول على 10 لتر بنزين فقط والإخوان لم يهتموا بحياة المواطن المصري".





ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن "مشاكل وأزمات الدولة المصرية في عهد الإخوان انتهت بإرادة وعزيمة وسواعد الشعب المصري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي".

