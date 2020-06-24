صفقة الأهلي الكبرى مهددة بالفشل.. تعرف على التفاصيل

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الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:51 م
الأهلي
الأهلي
محمد جمال
يسعي رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة للمنافسة على البطولات الموسم القادم .

وكشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تلقيه عرض تركي وأخر سعودي من أجل التعاقد مع حسام حسن، مهاجم الفريق، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال عامر فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "يوجد عرض تركي وأخر سعودي للتعاقد مع حسام حسن، وستكون الرغبة الأولي هي خروجه للإحتراف وليس داخل الدوري المصري".
 
وأضاف: "لم نتلقي عروضا من الأهلي والزمالك لضم حسام حسن، والأبيض تعاقد مع أفضل لاعبين من سموحة على مدار المواسم الماضية".

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