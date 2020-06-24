نشرة حوادث "الفجر".. سقوط شبكة منظمة للاتجار بالعملة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:48 م
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

كلف النائب العام الستشار حمادة الصاوي، النيابة العامة بمباشرة التحقيقات في واقعة مقتل المجني عليها «إيمان حسن» بـطلخا، وأمر بحبس زوجها وعامل لديه احتياطيًّا لاتهامهما بقتلها. 

حيث كانت «وحدة الرصد» بـ«إدارة البيان» بمكتب «النائب العام» قد رصدت مطالبات عدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقصاص للمجني عليها من زوجها وآخر لاتهامهما بقتلها لرغبة الزوج في التخلص منها، وتداول مقطع مصور نُسب للقاتل مُرتديًا نقابًا خلال توجهه لارتكاب جريمته.

أعلنت وزارة الداخلية، الإفراج عن 530 سجين تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو وكذا عن من إستوفوا شروط الإفراج الشرطي.

لقي شخصان مصرعهما، حال تنقيبهما عن الآثار بقرية ميت رهينة بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

أعلنت وزارة الداخلية، عزمها بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء، الخاص بحظر سير سيارات النقل الثقيل، التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان على الطريق الدائرى وداخل القاهرة الكبرى، يوميا من الساعة السادسة صباحا، وحتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، اعتبارا من يوم السبت الموافق 27 يونيو الجاري.

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص من كبار تجار العملة في ٤محافظات وهم القاهرة ودمياط  والدقهلية وبورسعيد، لتورطهم بجرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي وبالمخالفة لأحكام قانون تنظيم التداول والتعامل بالنقد الأجنبي مضرين بذلك بالاقتصاد القومي بالبلاد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حوادث بوابة الفجر الفجر السجين الاتجار بالعملة

أخبار تهمك

أول صدام بين الأهلي والمقاولون بسبب صفقة طاهر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

منذ حوالي 6 ساعات

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بعد اكتساح كريستال بالاس.. ماذا يحتاج ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي رسميًا؟

منذ ساعة الا ربع

عقوبة ضخمة في انتظار الزمالك حال اصراره على عدم استكمال الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتحرك لحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة الأهلي الكبرى مهددة بالفشل.. تعرف على التفاصيل

منذ 42 دقيقة

كارتيرون يكشف الفرق بين عمله في الأهلي والزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم رمضان صبحي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

النائب العام يأمر بحبس 23 متهما بالاتجار في النقد الأجنبي 4 أيام

يتاجر في المواد المخدرة.. حبس عاطل لاتهامه بحيازة مخدر الحشيش

إرسال كمية من مخدر الحشيش ضبطت بحوزة "ديلر" لـ"المعمل الكيميائي" بالجيزة

عاجل.. الإفراج عن 667 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الإفراج عن 587 سجينا بعفو رئاسي وشرطي

بيان هام من وزارة الداخلية للمواطنين

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:44 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

03:51 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم رمضان صبحي

09:55 م

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

03:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!