نشرة حوادث "الفجر".. سقوط شبكة منظمة للاتجار بالعملة

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:





كلف النائب العام الستشار حمادة الصاوي، النيابة العامة بمباشرة التحقيقات في واقعة مقتل المجني عليها «إيمان حسن» بـطلخا، وأمر بحبس زوجها وعامل لديه احتياطيًّا لاتهامهما بقتلها.





حيث كانت «وحدة الرصد» بـ«إدارة البيان» بمكتب «النائب العام» قد رصدت مطالبات عدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقصاص للمجني عليها من زوجها وآخر لاتهامهما بقتلها لرغبة الزوج في التخلص منها، وتداول مقطع مصور نُسب للقاتل مُرتديًا نقابًا خلال توجهه لارتكاب جريمته.





أعلنت وزارة الداخلية، الإفراج عن 530 سجين تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو وكذا عن من إستوفوا شروط الإفراج الشرطي.





لقي شخصان مصرعهما، حال تنقيبهما عن الآثار بقرية ميت رهينة بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





أعلنت وزارة الداخلية، عزمها بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء، الخاص بحظر سير سيارات النقل الثقيل، التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان على الطريق الدائرى وداخل القاهرة الكبرى، يوميا من الساعة السادسة صباحا، وحتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، اعتبارا من يوم السبت الموافق 27 يونيو الجاري.



