وزير الري: مصر أكبر دولة جافة في العالم

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إن مصر أكبر دولة جافة في العالم، وتعتمد على النيل بنسبة 95%.





وعلق "عبدالعاطي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، على مفاوضات سد النهضة، قائلًا: "نتفق خلال مفاوضات سد النهضة على جوانب ثم يتم تغييرها في الجلسة التي تليها".





وأشار وزير الري إلى أن كل دولة تسعى إلى مصالحها، مؤكدًا أن أي كمية مياه ستصب في سد النهضة معناها أن تقل الكمية في مصر.





هذا، واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكلٍ من وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والموارد المائية والري، والعدل، والمالية، والداخلية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.





وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات ملف سد النهضة، حيث تم استعراض الموقف الراهن، أخذًا في الاعتبار المحددات والثوابت المصرية في هذا الخصوص، لا سيما ما يتعلق ببلورة اتفاق شامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب يمس بحقوق مصر في مياه النيل.





خلال الاجتماع، وجه الرئيس بمواصلة التحركات على مختلف المستويات للحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة، والاستمرار حاليًا في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة، خاصةً من خلال تكثيف المشاورات في هذا الصدد مع السودان الشقيق، إلى جانب القوى الدولية المختلفة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن.



