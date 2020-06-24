محمد فضل: تصريحات بونفرير أدهشتني وضياع الفرص أمام انبي سبب خسارة الدوري

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
محمد جمال

 

ابدي محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إندهاشه من تصريحات الهولندي جو بونفرير المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، التي أكد خلالها أن الفريق خسر دوري 2002، بسبب تدخل من الدولة المصرية التي حولت وجهة اللقب لصالح الزمالك.

 

 وقال فضل في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "تصريحات المدير الفني غير مقبولة علي الاطلاق، ولا بالنسبة للنادي الأهلي، أو الدولة المصرية التي لا تتدخل في الرياضة".

 

ووجه فضل سؤاله للمدرب الهولندي عن سر صمته طوال الفترة الماضية وعدم حديثه عن الدوري إلا بعد مرور 17 عام علي انتهاءه.

 

وتذكر مهاجم الأهلي السابق كواليس لقاء إنبي الذي خسره الفريق وتسبب في ضياع الدوري، قائلًا "لم يكن بمخيلة أي شخص أن يخسر الأهلي المباراة أمام إنبي –الصاعد حديثًا للدوري- لكن سوء التوفيق الذي واجه الفريق وقتها هو سبب الخسارة، خاصة بعد ضياع العديد من الفرص السهلة أمام مرمي الفريق البترولي".


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