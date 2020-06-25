"صحة البرلمان": هدم المستشفى الميدانى بالرحمانية للحفاظ على حياة المواطنين

قال النائب الدكتور عصام القاضي، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن سبب غلق المستشفى الميداني الذي تم تشييده في مدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة، يعود إلى عدم مطابقتها الاشتراطات الصحية، موضحًا أن وزارة الصحة أكدت أن القماش لا يمكن تطهيره ويضر بصحة المواطنين، وذلك يعود إلى عدم حصول القائمين على المشروع موافقات مسبقة.





وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مركز شباب الرحمانية مازال يعمل وبه مرضى، ولكن المستشفى الميداني تم تفكيكها بالفعل، مضيفا: "أنا عن نفسي قلت بعدم تفكيكه واتفقت مع المسؤولين أننا لن نستخدمه الآن طالما نحن لسنا في حاجة إليه.. ولم يقل أحد أنه يفكك أو يزال ولكن اللجان أكدت أنه غير صحي".





ونفى النائب البرلماني، أن يكون هناك صراعات انتخابية وراء هدم المستشفى الميداني، موضحا أن الأمر يكمن في أن وزارة الصحة قالت إن هذا المكان غير مناسب حرصًا على حياة المواطنين، كونه لا يوجد به تكييف وعدد دورات المياه به غير كافية والقماش يحتضن الفيروس لفترة كبيرة وعليه فهو غير صحي".





آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17434 حالة، من ضمنهم الـ 15935 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 59561 حالة من ضمنهم 15935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2450 حالة وفاة.



